5-9 Русский язык 5+3 б Построй из частей сложные предложения и подчеркни в них основы : В горах прошли дожди ветер погнал пыль по дороге где-то вдалеке пророкотал гром море мрачно шумело у берегов но мы не убежали домой ...
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5-9 Русский язык 5+3 б Построй из частей сложные предложения и подчеркни в них основы : В горах прошли дожди ветер погнал пыль по дороге где-то вдалеке пророкотал гром море мрачно шумело у берегов но мы не убежали домой а в лесу все стихло и мы спрятались под навесом и река разлилась а сизая туча закрыла полнеба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В горах прошли дожди, и река разлилась. Ветер погнал пыль по дороге, море мрачно шумело у берегов. Где-то далеко пророкотал гром, а туча закрыла полнеба. Где-то вдалеке пророкотал гром, но мы не убежали домой. Море мрачно шумело у берегов, а в лесу все стихло. Где-то вдалеке пророкотал гром, и мы спрятались под навесом.
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