Нужен перевод: She's falling for it

Английский язык
Нужен перевод: She's falling for it
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она падает на тебя или на вас
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