Синтаксисеский разбор предложения "Круглое внутреннее гнездо осталось целым" Морфологический разбор местоимения "у неё"
Русский язык
Синтаксисеский разбор предложения "Круглое внутреннее гнездо осталось целым" Морфологический разбор местоимения "у неё"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол ИГРАТЬ - инфинитиве (неопределенная форма)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В разные моменты времени из пунктов А и В выехали навстречу друг другу велосипеди??т и мотоциклист. Встретившись в точке С, они тотчас развернулись...
Қазақ тiлi