Синтаксисеский разбор предложения "Круглое внутреннее гнездо осталось целым" Морфологический разбор местоимения "у неё"

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Синтаксисеский разбор предложения "Круглое внутреннее гнездо осталось целым" Морфологический разбор местоимения "у неё"
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Глагол ИГРАТЬ - инфинитиве (неопределенная форма)
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