Запиши словосочетание по образцу. варенье. из вишни -вишневое. варенье
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Запиши словосочетание по образцу. варенье. из вишни -вишневое. варенье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варенье.из сливы-сливовое, варенье из земляники-земляничное, варенье из черники-черничное
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