Бегемот жираф носорог Панда слон Какое из этих животных обитает в Азии
Окружающий мир
Бегемот жираф носорог Панда слон Какое из этих животных обитает в Азии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Азии обитает панда!!!
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