Проспрягайте в настоящем времени глаголы : садимся,торопимся,спускаемся и подбер?? к ним неопределённую форму.
Русский язык
Проспрягайте в настоящем времени глаголы : садимся,торопимся,спускаемся и подбер?? к ним неопределённую форму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я - сижу, тороплюсь, спускаюсь. Мы - сидим, торопимся, спускаемся. Ты - сидишь, торопишься, спускаешься. Вы - сидите, торопитесь, спускаетесь. Он, она, оно - сидит, торопится, спускается. они - сидят, торопятся, спускаются. Неопределённые формы глаголов: сидеть, торопиться (торопить), спускаться (спускать).
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