Найдите корни уравнения: 10x^2 - 15x = 0

Алгебра
Найдите корни уравнения: 10x^2 - 15x = 0
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Мастер paintа \m/ сорян, что так коряво
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