В магазин привезли 226 кг яблок. Часть яблок расфасовали в пакеты. по 2 кг в каждый . ПОСЛЕ этого осталось 200 кг сколько получилось пакетов с яблоками решение

Математика

В магазин привезли 226 кг яблок. Часть яблок расфасовали в пакеты. по 2 кг в каждый . ПОСЛЕ этого осталось 200 кг сколько получилось пакетов с яблоками решение

Автор: Гость