В магазин привезли 226 кг яблок. Часть яблок расфасовали в пакеты. по 2 кг в каждый . ПОСЛЕ этого осталось 200 кг сколько получилось пакетов с яблоками решение
Математика
В магазин привезли 226 кг яблок. Часть яблок расфасовали в пакеты. по 2 кг в каждый . ПОСЛЕ этого осталось 200 кг сколько получилось пакетов с яблоками решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)226-200=26-кг. расфасованных яблок. 2)26:2=13-пакетов с яблоками.
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