Назовите причины крестьянской войны под руководством степана разина

История
Назовите причины крестьянской войны под руководством степана разина
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Введение Соборного уложения 1649 года, розыск и расправа над беглыми крестьянами, разорение многих селян и горожан. Казнь старшего старшего брата Степана Разина- Ивана.
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