Задача. Посушливого неурожайного літа 18 черв'яків ледве знайшли 5 яблук. Скільки я??лук одержить кожний черв'як, якщо всі яблука вони розділять порівну?
Математика
Задача. Посушливого неурожайного літа 18 черв'яків ледве знайшли 5 яблук. Скільки я??лук одержить кожний черв'як, якщо всі яблука вони розділять порівну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5яблок надо разделить на 18 червей,тогда 5:18=0,28 (часть от яблока) достанется каждому червяку.При условии что яблоки одинакового размера.
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