Задача. Посушливого неурожайного літа 18 черв'яків ледве знайшли 5 яблук. Скільки я??лук одержить кожний черв'як, якщо всі яблука вони розділять порівну?

Математика

Задача. Посушливого неурожайного літа 18 черв'яків ледве знайшли 5 яблук. Скільки я??лук одержить кожний черв'як, якщо всі яблука вони розділять порівну?

Автор: Гость