Розкрийте дужки вживаючи дієслова у Passt Simple або Past Continuous I (to play )computer games yesterday

Английский язык
Розкрийте дужки вживаючи дієслова у Passt Simple або Past Continuous I (to play )computer games yesterday
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. I played computer games yesterday. 2. I was playing computer games yesterday.
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