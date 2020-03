Сделать сочинение на тему Любимый Вид Спорта (ЖЕЛАТЕЛЬНО ФУТБОЛ) АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Гость: Гость:

FootballФутбол Football is considered to be the most popular sport games in the world. It is my favourite game as well. Together with my dad we are fans of football. We always watch important football matches on TV. At weekends sometimes we go to our stadium to watch the games of local teams. I know that British people are ardent fans of this game. They even have some Premier League football clubs, such as Manchester United, Chelsea and Arsenal. American football is called soccer. Their game is a bit different from football. For example, the shape of a ball and a uniform are totally different. The rules of football are quite simple. There are eleven players in each team. Every team tries to score as many goals as they can. No one is allowed to use hand while playing, only legs. The goalkeeper on the contrary uses hands to catch the ball. By its origin it’s an old game. They say that even in China at 400 BC games similar to football were played. Later, it was played in Ancient Egypt and Rome. Today this game is played in more than 140 countries. It is especially popular in some European and Latin American countries. Football is also played in the Olympics. Women’s football is a comparatively new game. Every year Europe houses FIFA Cup competitions and every four years – the World Cup. My favourite footballers are Ronaldo and Zidan. Unfortunately, Zidan left football several years ago, so now I only fancy Ronaldo’s game.Футбол считается самым популярным видом спортивных игр в мире. А также это моя любимая игра. Мы вместе с моим папой любители футбола. Мы всегда смотрим важные футбольные матчи по телевизору. В выходные иногда мы ходим на наш стадион, чтобы посмотреть игры местных команд. Я знаю, что британцы являются ярыми поклонниками этой игры. У них даже есть некоторые футбольные клубы премьер-лиги, такие как Манчестер Юнайтед, Челси и Арсенал. Американский футбол называется «соккером». Эта игра немного отличается от футбола. Например, форма мяча и униформа совершенно разные. Правила футбола очень просты. В каждой команде есть одиннадцать игроков. Каждая команда пытается забить так много, как получится голов. Никто не имеет право использовать руками во время игры, только ногами. Вратарь же наоборот использует руки, чтобы поймать мяч. По своему происхождению это старая игра. Говорят, что даже в Китае в 400 г. до н.э. играли в игры, похожие на футбол. Позже в него играли в Древнем Египте и Риме. Сегодня эту игру играют более чем в 140 странах. Она особенно популярна в некоторых европейских и латиноамериканских стран. Футбол также играют в Олимпийских играх. Женский футбол является сравнительно новой игрой. Каждый год в Европе проходят соревнования за Кубок FIFA, и раз в четыре года - чемпионат мира. Мои любимые футболисты Роналдо и Зидан. К сожалению, Зидан покинул футбол несколько лет назад, так что теперь мне только нравится игра Роналдо.