Помогите! Очень нужно!!!!! 577 номер

Математика
Помогите! Очень нужно!!!!! 577 номер
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Всего учеников - 22 1) 8/22=0,36=36% 2) 16/22=0.73=73% 3) 4/22=0.18=18%
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