Что объединяет слова каждого ряда?lt;br /gt; Иван Грозный , Ермак ,Сибирь. lt;br /gt; Лж??дмитрий ,Ополчение, Дмитрий Пожарский.lt;br /gt; Борода, Камзол, Ассамблея. lt;br /gt; Гусар, Улан,Драгун. Помогите пожалуйста :с lt;...
Окружающий мир
Что объединяет слова каждого ряда?lt;br /gt; Иван Грозный , Ермак ,Сибирь. lt;br /gt; Лж??дмитрий ,Ополчение, Дмитрий Пожарский.lt;br /gt; Борода, Камзол, Ассамблея. lt;br /gt; Гусар, Улан,Драгун. Помогите пожалуйста :с lt;br /gt;Кратко в 2-3 слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тег <br> устанавливает перевод строки в том месте, где этот тег находится. В отличие от тега абзаца <p>, использование тега <br> не добавляет пустой отступ перед строкой. Если текст, в котором используется перевод строки, обтекает плавающий элемент, то с помощью атрибута clear тега <br> можно сделать так, чтобы следующая строка начиналась ниже элемента.
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