ДВ! Помогите сделать плиз, 445 жаттыгу!
Қазақ тiлi
ДВ! Помогите сделать плиз, 445 жаттыгу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты должна списать и опредлить часть речи
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