ДВ! Помогите сделать плиз, 445 жаттыгу!

Қазақ тiлi
ДВ! Помогите сделать плиз, 445 жаттыгу!
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Ты должна списать и опредлить часть речи
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