Вычислите массу сульфида цинка если в реакцию вступило 10 грамм серы Помогите) Ср??чно надо)

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S+Zn=ZnS m(Zn)=10 г n(Zn)=m\M=10\32=0,3 моль в реакции все вещества по 1 моль , значити n(ZnS)=0,3 моль m (ZnS)=n*M=0,3*(32+65)=30,3г.