Как разговаривают Покровский собор и спаская башня с гостями
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Как разговаривают Покровский собор и спаская башня с гостями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Покровском соборе находится колокольня, разговаривает звоном. На Спасской башне находятся кремлевские куранты, разговаривает боем часов.
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