Как разговаривают Покровский собор и спаская башня с гостями

Окружающий мир
Как разговаривают Покровский собор и спаская башня с гостями
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Автор: Гость
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Гость:
На Покровском соборе находится колокольня, разговаривает звоном. На Спасской башне находятся кремлевские куранты, разговаривает боем часов.
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