Расшифруйте схему составьте предложения с данными предлогами из-за ---------- всле??ствие -Р.П ввиду--------- дам 20 баллов срочно

Русский язык
Расшифруйте схему составьте предложения с данными предлогами из-за ---------- всле??ствие -Р.П ввиду--------- дам 20 баллов срочно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за леса,гор,лугов
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