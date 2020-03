Даны координаты точки на плоскости. Известно, что окружность радиусом Р центром с??впадает с началом координат. Определить, лежит ли данная точка на окружности или же вне её.

Гость: Гость:

Var x,y,p,r:real; begin writeln('x, y:'); readln(x,y); r:=x*x+y*y; write('p = '); readln(p); if r=p*p then writeln('Точка лежит на окружности') else if r=p*p then write('Точка лежит вне окружности'); end. Пример: x, y: 3 4 p = 5 Точка лежит на окружности