Даны координаты точки на плоскости. Известно, что окружность радиусом Р центром с??впадает с началом координат. Определить, лежит ли данная точка на окружности или же вне её.

Информатика

Даны координаты точки на плоскости. Известно, что окружность радиусом Р центром с??впадает с началом координат. Определить, лежит ли данная точка на окружности или же вне её.

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