Даны координаты точки на плоскости. Известно, что окружность радиусом Р центром с??впадает с началом координат. Определить, лежит ли данная точка на окружности или же вне её.
Информатика
Даны координаты точки на плоскости. Известно, что окружность радиусом Р центром с??впадает с началом координат. Определить, лежит ли данная точка на окружности или же вне её.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var x,y,p,r:real; begin writeln('x, y:'); readln(x,y); r:=x*x+y*y; write('p = '); readln(p); if r=p*p then writeln('Точка лежит на окружности') else if r=p*p then write('Точка лежит вне окружности'); end. Пример: x, y: 3 4 p = 5 Точка лежит на окружности
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