Слставьте рассказ дом в котором я живу
Литература
Слставьте рассказ дом в котором я живу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В доме котором я живу очень просторно,я живу в большом доме,в доме котором я живу есть еще и трое человек.мы все живем в доме уютном просторном большом доме
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