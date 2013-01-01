В разные моменты времени из пунктов А и В выехали навстречу друг другу велосипеди??т и мотоциклист. Встретившись в точке С, они тотчас развернулись и поехали обратно. Доехав до своих пунктов, они опять развернулись и поехали на...
Математика
В разные моменты времени из пунктов А и В выехали навстречу друг другу велосипеди??т и мотоциклист. Встретившись в точке С, они тотчас развернулись и поехали обратно. Доехав до своих пунктов, они опять развернулись и поехали навстречу друг другу. На этот раз они встретились в точке D и, развернувшись, вновь поехали к своим пунктам. И т.д. В какой точке отрезка АВ произойдет их 2013 встреча?помогите плиииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуй квадрат , пиши дано: уголы квадрата A.B.C.D , велосепедист а. с мотоцеклист в. с найти: а. в решение: а + в и с + d =ав+ сd = аd
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