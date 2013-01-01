В разные моменты времени из пунктов А и В выехали навстречу друг другу велосипеди??т и мотоциклист. Встретившись в точке С, они тотчас развернулись и поехали обратно. Доехав до своих пунктов, они опять развернулись и поехали на...

Математика
В разные моменты времени из пунктов А и В выехали навстречу друг другу велосипеди??т и мотоциклист. Встретившись в точке С, они тотчас развернулись и поехали обратно. Доехав до своих пунктов, они опять развернулись и поехали навстречу друг другу. На этот раз они встретились в точке D и, развернувшись, вновь поехали к своим пунктам. И т.д. В какой точке отрезка АВ произойдет их 2013 встреча?помогите плиииииз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуй квадрат , пиши дано: уголы квадрата  A.B.C.D ,  велосепедист а. с мотоцеклист в. с найти: а. в   решение: а + в и с + d =ав+ сd = аd 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое предложение можно записать чтобы слово ручей был подлежащим
Ответить
Қазақ тiлi
Қазақ тілі 2 сынып 445 жаттығу
Ответить
Русский язык
Запиши словосочетание по образцу. варенье. из вишни -вишневое. варенье
Ответить
Литература
Слставьте рассказ дом в котором я живу
Ответить
Информатика
Даны координаты точки на плоскости. Известно, что окружность радиусом Р центром с??впадает с началом координат. Определить, лежит ли данная точка н...
Ответить