Нужен перевод!Срочно!Не через переводчик!!!!Казахский народ издавна считался очен?? гостеприимным.Гостя приглашают за дастархан и усаживают на почетное место,угощая его всем,что есть в доме.Я считаю, что казахи считают,что тако...

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Нужен перевод!Срочно!Не через переводчик!!!!Казахский народ издавна считался очен?? гостеприимным.Гостя приглашают за дастархан и усаживают на почетное место,угощая его всем,что есть в доме.Я считаю, что казахи считают,что такой теплый прием является признаком дружбы.Даже не званного гостя они пригласят в дом и усадят за дастархан. Думаю,что казахскому народу чужды такие черты как скупость и жадность.Этот народ рад любым гостям.Их гостеприимство показывает нам как дружелюбен и добродушен казахский народ.

Автор: Гость