Нужен перевод!Срочно!Не через переводчик!!!!Казахский народ издавна считался очен?? гостеприимным.Гостя приглашают за дастархан и усаживают на почетное место,угощая его всем,что есть в доме.Я считаю, что казахи считают,что тако...
Қазақ тiлi
Нужен перевод!Срочно!Не через переводчик!!!!Казахский народ издавна считался очен?? гостеприимным.Гостя приглашают за дастархан и усаживают на почетное место,угощая его всем,что есть в доме.Я считаю, что казахи считают,что такой теплый прием является признаком дружбы.Даже не званного гостя они пригласят в дом и усадят за дастархан. Думаю,что казахскому народу чужды такие черты как скупость и жадность.Этот народ рад любым гостям.Их гостеприимство показывает нам как дружелюбен и добродушен казахский народ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазақ халқы байырғыдан өте қонақжайлы халық болып келген. Қонақты дастарханға шақырып,төрге отырғызады да, оған дəмді тағамдар беріледі. Менің ойымша, қазақтар қонақты жылы қарсы алу достықтың белгісі деп санайды. Олар тіпті кенеттен келіп қалған қонақты дастархан басына отырғызады. Қазақ халқына сараңдық пен таршылдық деген қасиеттер бөтен.Бұл халық кез-келген қонақты қуана қарсы алады. Олардың қонақжайлылығы бізге қазақ халқының қандай досшыл жəне кеңпейілді екенін көрсетеді.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Используя сведения о полногласии и не полногласии,объясните написания безударны?? гласных в корнях. Золотой-златокудрый,молочный-млекопитающее,до...
Информатика