Нужна помощь 20 балов
Математика
Нужна помощь 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё очень просто. SO = AS * sin 60 = 44*(sqrt(3)/2)=22*sqrt(3). AO найдём по теореме Пифагора: AO=AS^2-SO^2=sqrt(44*44-22*22*3)=22. sqrt - это корень из.. Ответы: SO = 22*sqrt(3) AO = 22.
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