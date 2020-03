Нужна помощь 20 балов

Гость: Гость:

Всё очень просто. SO = AS * sin 60 = 44*(sqrt(3)/2)=22*sqrt(3). AO найдём по теореме Пифагора: AO=AS^2-SO^2=sqrt(44*44-22*22*3)=22. sqrt - это корень из.. Ответы: SO = 22*sqrt(3) AO = 22.