Помогите решить . В книги написано что далжно получится 16 а у меня не получаетс
Математика
Помогите решить . В книги написано что далжно получится 16 а у меня не получаетс
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Гость:
Прости я в 5 классе Я с радостю помогла бы те но я в 5 мы непроходили это
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