Помогите решить . В книги написано что далжно получится 16 а у меня не получаетс

Математика
Помогите решить . В книги написано что далжно получится 16 а у меня не получаетс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости я в 5 классе Я с радостю помогла бы те но я в 5 мы непроходили это
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что случилось с Маленьким принцем в финале ра сказа
Ответить
Литература
Эссе (на один лист) надо ответить на вопрос: Чтобы мне хотелось перенести из Пушкинского лицея в современную школу? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Ответить
Математика
Помогите как записать.Запиши эти равенства и вычислить значение величины b, если a=325кг. b=a+2. b=a•2 b=a+a. b=a•a
Ответить
История
Вопрос номер 8.2 Помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Докажите тождество:√(34+24√2)=4+3√2 √(73-40√3)=4√3-5 √(8√5+81)=1+4√5 √(11-2√30)=√6-√5
Ответить