Нужно короткую сказочную историю о культурном растении
Окружающий мир
Нужно короткую сказочную историю о культурном растении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну культурное растение у нас клубника например.. . На небесах жила богиня, которая ела необычные ягоды: клубника. Но однажды она уранила ягоду на землю и расцвела целая полянка чудесных красных ягод. С тех пор человек любит эти культурные растения...
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