С поля площадью 3,5 га собрали 15,2 т ячменя. найди ,сколько ячменя собрали в среднем с одного гектара

Математика

С поля площадью 3,5 га собрали 15,2 т ячменя. найди ,сколько ячменя собрали в среднем с одного гектара

Автор: Гость