С поля площадью 3,5 га собрали 15,2 т ячменя. найди ,сколько ячменя собрали в среднем с одного гектара
Математика
С поля площадью 3,5 га собрали 15,2 т ячменя. найди ,сколько ячменя собрали в среднем с одного гектара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15,2:3,5 =4,34 (т) собрали в среднем с одного гектара.
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