Запишите выражение и вычислить:а)сумму чисел 460 и540 увеличить на400б)разность чисел 800 и 482 увеличить на182в)сумму чисел 720 и180 уменьшить на2г)разность чисел 640 и40 уменьшить в 3 раза.

Математика

Запишите выражение и вычислить:а)сумму чисел 460 и540 увеличить на400б)разность чисел 800 и 482 увеличить на182в)сумму чисел 720 и180 уменьшить на2г)разность чисел 640 и40 уменьшить в 3 раза.

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