Запишите выражение и вычислить:а)сумму чисел 460 и540 увеличить на400б)разность чисел 800 и 482 увеличить на182в)сумму чисел 720 и180 уменьшить на2г)разность чисел 640 и40 уменьшить в 3 раза.
Математика
Запишите выражение и вычислить:а)сумму чисел 460 и540 увеличить на400б)разность чисел 800 и 482 увеличить на182в)сумму чисел 720 и180 уменьшить на2г)разность чисел 640 и40 уменьшить в 3 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (460+540)+400=1000+400=1400. б) (800-482)+182=318+182=500. в) (720+180)-2=900-2=898. г) (640-40):3=600:3=200.
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