Запишите выражение и вычислить:а)сумму чисел 460 и540 увеличить на400б)разность чисел 800 и 482 увеличить на182в)сумму чисел 720 и180 уменьшить на2г)разность чисел 640 и40 уменьшить в 3 раза.

Математика
Запишите выражение и вычислить:а)сумму чисел 460 и540 увеличить на400б)разность чисел 800 и 482 увеличить на182в)сумму чисел 720 и180 уменьшить на2г)разность чисел 640 и40 уменьшить в 3 раза.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (460+540)+400=1000+400=1400. б) (800-482)+182=318+182=500. в) (720+180)-2=900-2=898. г) (640-40):3=600:3=200.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста!!!
Ответить
Окружающий мир
Нужно короткую сказочную историю о культурном растении
Ответить
Английский язык
Англиский язык 3 класс 1 часть РТ стр. 16 №1
Ответить
Математика
С поля площадью 3,5 га собрали 15,2 т ячменя. найди ,сколько ячменя собрали в среднем с одного гектара
Ответить
Математика
После того как из ведра взяли две целых три четвертые литра воды,в нем осталось тр?? целых две пятые литра . Сколько литров воды было в ведре перво...
Ответить