Нужно составить маленький текст из 6 предложений текст про части тела на казахско?? языке!ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Қазақ тiлi
Нужно составить маленький текст из 6 предложений текст про части тела на казахско?? языке!ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қөзбенен адам өмірді көреді.Құлақ арқылы адам сөздерді,əдемі дыбыстарды есітеді.Баспенен адам ойланады.Аяқпенен адам жұреді.Шаш адамның басында өседі,адам шашына қарау керек.
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