Как историки историки называют государства в состав которого входили все восточные племена

История
Как историки историки называют государства в состав которого входили все восточные племена
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Автор: Гость
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Гость:
Здесь может быть много вариантов.. Мне кажется племенные союзы восточных Славян.
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