Вырази в граммах 8 кг- 12кг350г , килогрммах 7000 г=18320 , центнерах 300кг= 1000кг ,тонная 49ц, 15900кг

Математика
Вырази в граммах 8 кг- 12кг350г , килогрммах 7000 г=18320 , центнерах 300кг= 1000кг ,тонная 49ц, 15900кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8кг=8000кг, 12кг350г=12350г 7000г=7кг  18320г=18кг320г 300кг=3ц  1000кг=10ц 49ц=4т9ц  15900кг=15т9ц
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