Составь устно по таблице 3 задачи, реши их и запиши ответ каждой задачи в свободной клетке таблице Цена Количество Стоимость цена:? количество:12 шт стоимость:60рублей........... цена:18руб количество:5шт Стоимость:?.......

Математика
Составь устно по таблице 3 задачи, реши их и запиши ответ каждой задачи в свободной клетке таблице Цена Количество Стоимость цена:? количество:12 шт стоимость:60рублей........... цена:18руб количество:5шт Стоимость:?................ цена:26 рублей количество:? Стоимость:78 рублей.......... помогите пажалуйста
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1) 5  рублей,2) 90 рублей,3) 3 шт
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