Составь устно по таблице 3 задачи, реши их и запиши ответ каждой задачи в свободной клетке таблице Цена Количество Стоимость цена:? количество:12 шт стоимость:60рублей........... цена:18руб количество:5шт Стоимость:?.......

Математика

Составь устно по таблице 3 задачи, реши их и запиши ответ каждой задачи в свободной клетке таблице Цена Количество Стоимость цена:? количество:12 шт стоимость:60рублей........... цена:18руб количество:5шт Стоимость:?................ цена:26 рублей количество:? Стоимость:78 рублей.......... помогите пажалуйста

Автор: Гость