Составь устно по таблице 3 задачи, реши их и запиши ответ каждой задачи в свободной клетке таблице Цена Количество Стоимость цена:? количество:12 шт стоимость:60рублей........... цена:18руб количество:5шт Стоимость:?.......
Математика
Составь устно по таблице 3 задачи, реши их и запиши ответ каждой задачи в свободной клетке таблице Цена Количество Стоимость цена:? количество:12 шт стоимость:60рублей........... цена:18руб количество:5шт Стоимость:?................ цена:26 рублей количество:? Стоимость:78 рублей.......... помогите пажалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 рублей,2) 90 рублей,3) 3 шт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Среди предложений 19–22 найдите сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью между частями. Напишите номер эт...
Математика
Запишите выражение и вычислить:а)сумму чисел 460 и540 увеличить на400б)разность чисел 800 и 482 увеличить на182в)сумму чисел 720 и180 уменьшить на2...
Окружающий мир
Українська мова