Среди пред­ло­же­ний 19–22 най­ди­те слож­ное пред­ло­же­ние с со­чи­ни­тель­ной и под­чи­ни­тель­ной свя­зью между ча­стя­ми. На­пи­ши­те номер этого пред­ло­же­ния. (19)Он молча сбро­сил мок­рую ши­нель, прошёл в самый даль­...

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Среди пред­ло­же­ний 19–22 най­ди­те слож­ное пред­ло­же­ние с со­чи­ни­тель­ной и под­чи­ни­тель­ной свя­зью между ча­стя­ми. На­пи­ши­те номер этого пред­ло­же­ния. (19)Он молча сбро­сил мок­рую ши­нель, прошёл в самый даль­ний угол и сел на свою по­стель. (20)Когда мо­ло­дой лётчик Лёвуш­кин по­смот­рел в угол, он уви­дел, что Яро­вой, под­пе­рев ла­до­ня­ми го­ло­ву, со­сре­до­то­чен­но рас­смат­ри­ва­ет боль­шую фо­то­гра­фию. (21)Лёвуш­кин, а за ним сле­дом и ещё двое по­до­шли к нарам. (22)Яро­вой ни­ко­гда не по­ка­зы­вал ни­ко­му из нас ни своих фо­то­гра­фий, ни своих писем, и то, что сей­час он долго и при­сталь­но рас­смат­ри­ва­ет какой-то сни­мок, за­ин­те­ре­со­ва­ло всех.

Автор: Гость