Среди предложений 19–22 найдите сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. (19)Он молча сбросил мокрую шинель, прошёл в самый даль...
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Среди предложений 19–22 найдите сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. (19)Он молча сбросил мокрую шинель, прошёл в самый дальний угол и сел на свою постель. (20)Когда молодой лётчик Лёвушкин посмотрел в угол, он увидел, что Яровой, подперев ладонями голову, сосредоточенно рассматривает большую фотографию. (21)Лёвушкин, а за ним следом и ещё двое подошли к нарам. (22)Яровой никогда не показывал никому из нас ни своих фотографий, ни своих писем, и то, что сейчас он долго и пристально рассматривает какой-то снимок, заинтересовало всех.
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Это предложение 22 !!!
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