После того как из ведра взяли две целых три четвертые литра воды,в нем осталось тр?? целых две пятые литра . Сколько литров воды было в ведре первоначально
Математика
После того как из ведра взяли две целых три четвертые литра воды,в нем осталось тр?? целых две пятые литра . Сколько литров воды было в ведре первоначально
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