После того как из ведра взяли две целых три четвертые литра воды,в нем осталось тр?? целых две пятые литра . Сколько литров воды было в ведре первоначально

Математика

После того как из ведра взяли две целых три четвертые литра воды,в нем осталось тр?? целых две пятые литра . Сколько литров воды было в ведре первоначально

Автор: Гость