Нужно найти угол DOE
Геометрия
Нужно найти угол DOE
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180° минус 120° получаем 60° Ответ: угол DOE 60 °
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