За ужином Таня съела столько же пирожных, сколько и её дочка, а Маша в три раза больше, чем её дочка, причём каждый съел целое количество пирожных. Сколько пирожных съела Маша, если ужинало трое и было съедено 14 пирожных? А...
Математика
За ужином Таня съела столько же пирожных, сколько и её дочка, а Маша в три раза больше, чем её дочка, причём каждый съел целое количество пирожных. Сколько пирожных съела Маша, если ужинало трое и было съедено 14 пирожных? А. 6. Б. 7. В. 8. Г. 9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T-M-D x-x-x/3=14 Пусть Маша - дочка Тани, тогда: x+x+x/3=14 7х/3=14 х/3=2 х=6 Ответ: А.6
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