Сочинение на тему "ценность человеческой жизни в творчестве "

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Ценность человеческой жизни измеряется не только количеством полученных знаний, но измеряется морально-нравственными принципами, заложенными в детстве.Человек может равнодушно пройти мимо лежащего на земле старика, а другой в это время протянет руку помощи и тогда жизнь, знания и ум другого будут сохранены. Человечество это маленькие кирпичики Вселенной, в каждом из которых заложена своя цель. Одно уравновешивает другое, старый кирпич заменяется на новый, жизнь продолжается. Не будь взаимопомощи, сострадания, гуманизма мир мог бы погибнуть, одно некачественное звено может разрушить целую стену, если вовремя его не заменить. Так человек с добрыми понятиями функционирует сразу за нескольких, за больного или злого, глупого или неразумного. Так строится мир и каждая жизнь на особом счету.