Значения животных в природе и жизни человека на 1 страницу 6 класс

Биология
Значения животных в природе и жизни человека на 1 страницу 6 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое животное играет особую роль в природе, возьмём к примеру фауну. Она позволяет травоядным животным, пропитаться и выжить, к тому же и даёт витамины тем самым лечит от разных недугов связанными с органическими заболеваниями. А для хищников природа является укрытием для охоты. В жизни человека животные играют важную роль они служат как настоящие друзья,к примеру из шерсти некоторых пород тех же собак люди научились делать кофты. И использовать их ресурсы к примеру: Одеяла из овечьей шерсти,подушки из перьев,коровье молоко и тд.
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