Ребят привет! Объясню))) Тут задание на две стр! Главное что надо сделать это: - Выпишите вставляя пропущенные буквы сначала слова с корнем -рос-//-раст-, Затем все остальные слова. обозначьте морфемы в которых пропущены буквы
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Ребят привет! Объясню))) Тут задание на две стр! Главное что надо сделать это: - Выпишите вставляя пропущенные буквы сначала слова с корнем -рос-//-раст-, Затем все остальные слова. обозначьте морфемы в которых пропущены буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подрастать, растаять, растение, растереть, росистый, росли, растительность, растеряться, растущий, растопить, вырасти, растолковать, орошение, упростить, запросить. Жирным выделены морфемы, где вставлены буквы. Удачи! :)
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