Ребят привет! Объясню))) Тут задание на две стр! Главное что надо сделать это: - Выпишите вставляя пропущенные буквы сначала слова с корнем -рос-//-раст-, Затем все остальные слова. обозначьте морфемы в которых пропущены буквы

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Ребят привет! Объясню))) Тут задание на две стр! Главное что надо сделать это: - Выпишите вставляя пропущенные буквы сначала слова с корнем -рос-//-раст-, Затем все остальные слова. обозначьте морфемы в которых пропущены буквы

Автор: Гость