Нужно написать 10 слов прилогательных,существительных,глаголов
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Нужно написать 10 слов прилогательных,существительных,глаголов
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Прил.: красивый, белый, смешной, большой, маленький, высокий, низкий, веселый, умный, синий сущ.: стол, стул, книга, мама, собака, ручка, мыло, кровать, пальто, озеро, камень глаг: бежать, скакать, пишу, сижу, вижу, бегу, буду бежать, попрыгаю, понесу, шел, плыл, выл
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