Вычисли и проверь 710:80
Математика
Вычисли и проверь 710:80
Ответ(ы) на вопрос:
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710:80=8.875 8.875×80=710 710÷8.875=80
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