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Как надо кушать,а то я забыл?
Русский язык
Как надо кушать,а то я забыл?
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Гость:
так, как кушают нормальные люди(понятно? )
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