NaCl+AgNO3=AgCl (стрелка вниз)+NaNO3 напишите ионное полное исокращенное срочно надо зарание
Химия
NaCl+AgNO3=AgCl (стрелка вниз)+NaNO3 напишите ионное полное исокращенное срочно надо зарание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na⁺+Cl⁻+Ag⁺+NO₃⁻=AgCl(стрелка вниз это белый осадок)+Na⁺+NO₃⁻ Ag⁺+Cl⁻=AgCl
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