Помогите! Выполните действия: а) (130,2-30,8):2,8-21,84 столбиком сфотографируйте!
Математика
Помогите! Выполните действия: а) (130,2-30,8):2,8-21,84 столбиком сфотографируйте!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(130.2-30.8)÷2.8-21.84=13.66
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