Придумай и запиши предложение в котором подлежащим будет слово ручей

Русский язык
Придумай и запиши предложение в котором подлежащим будет слово ручей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ручей появился у наших ворот. Ручей бежит около нашего дома.Ручей очень быстрый.
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