Расскажите о жизни и судьбе родителей Никиты. рассказ Платонова некита
Литература
Расскажите о жизни и судьбе родителей Никиты. рассказ Платонова некита
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать растила Никитку одна. Отец ушёл на войну. Никитке было 6 лет. Он был очень добрым мальчиком.
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