К какому типу сочленений можно отнести височно-нижнечелюстной сустав? 1) подвижн??му 2) неподвижному 3) полуподвижному 4) нет правильного ответа
Биология
К какому типу сочленений можно отнести височно-нижнечелюстной сустав? 1) подвижн??му 2) неподвижному 3) полуподвижному 4) нет правильного ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ -это ответ 1-подвижный. Полуподвижных соединений в черепе нет.Они есть между позвонками.Височно-нижнечелюстной сустав это единственный сустав в черепе который имеет подвижный тип сочленения.Все остальные кости черепа соединены неподвижно
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