Нужно написать маленькое сочинение, в котором рассказать о какой-нибудь вещи наподобие рассказа Михаила Андреевича Осоргина "Пенсне" ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО НАДО ПРОШУ!!!!(
Литература
Нужно написать маленькое сочинение, в котором рассказать о какой-нибудь вещи наподобие рассказа Михаила Андреевича Осоргина "Пенсне" ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО НАДО ПРОШУ!!!!(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блин, я не знаю. Вот хоть убей , но не знаю и всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Из одного города выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч. Через три часа из другого города навстречу автомобилю выехал автобус со скоростью 60 км/ч....
Алгебра
Помогите пожалуйста! Решить задачу Моторная лодка прошла 28 км против течения и 16 км по течению реки, затратив на весь путь 3 часа. Какова ск...