Нужно написать программу проверки знания даты основания Санкт-Петербурга.

Информатика
Нужно написать программу проверки знания даты основания Санкт-Петербурга.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1703 г. read(god); while god <> 1703 do begin write ('Неправильно!'); read(god); end; write('Правильно'); pascal
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