Сколькими способами можно сформировать комиссию из 3 человек, которых надо выбрать из 4 претендентов?

Алгебра
Сколькими способами можно сформировать комиссию из 3 человек, которых надо выбрать из 4 претендентов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1претендент+2 претендент+3 претендент 1+2+4 2+3+4 Итого - 3 способа
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