Нужно отметить зависимое слово крестиком"! упражнение 60
Русский язык
Нужно отметить зависимое слово крестиком"! упражнение 60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишу сразу зависимые слова: Интересная, часто,на север, ковер, горная, в гостиную, родителей, внимательно, по графику, помочь, последние, уважения, к знаниям, досуха, над исполнением, степные, здоровья, обиды. А все остальные слова-главные слова.
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