Нужно отметить зависимое слово крестиком"! упражнение 60

Гость: Гость:

Напишу сразу зависимые слова: Интересная, часто,на север, ковер, горная, в гостиную, родителей, внимательно, по графику, помочь, последние, уважения, к знаниям, досуха, над исполнением, степные, здоровья, обиды. А все остальные слова-главные слова.